Следы первой жизни на Земле найдены в Саудовской Аравии

Строматолиты – самые ранние геологические свидетельства существования жизни на Земле. Считается, что они появились на планете 3,48 миллиарда лет назад и долгое время были единственными источниками карбонатов в экосистемах. Они также внесли вклад в насыщение атмосферы кислородом.

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По мере того, как все больше организмов приспосабливались к кислородной атмосфере, количество строматолитов стало уменьшаться. Они появлялись в геологической летописи только после массовых вымираний или в сложных условиях.

До недавнего времени единственным известным современным аналогом морских экосистем, где развивались протерозойские строматолиты, были острова Эксума на Багамах. Но недавно ученые обнаружили новые образцы на острове Шейбара (северо-восточный шельф Красного моря в Саудовской Аравии).

Ученые исследовали структуру куполов из соляной коры, когда наткнулись на месторождение строматолитов. Остров Шейбара расположен в зоне приливов с регулярно чередующимися периодами увлажнения и высыхания и экстремальными перепадами температур от 8 до более чем 48 градусов Цельсия.

Ученые отметили, что диаметр строматолитов составляет около 15 см, поэтому их сложно обнаружить. Им удалось идентифицировать несколько сотен подобных образований.

Датировать строматолиты оказалось практически невозможно, так как они содержат два разных карбонатных компонента. Тем не менее, открытие позволит лучше понять формирование и рост строматолитов. Это даст ученым представление о ранней жизни и эволюции океанов на Земле и, возможно, даже поможет в поисках жизни на других планетах, сообщает Geology.

Ранее ученые обнаружили древнейшие свидетельства существования магнитного поля на Земле. Оно существовало еще 3,7 миллиарда лет назад.