Как найти спрятанные Bluetooth-трекеры

Bluetooth-трекеры — полезная в хозяйстве вещь, особенно для тех, кто часто путешествует. Однако они также ставят вашу безопасность под угрозу: трекерами могут пользоваться и злоумышленники. Портал makeuseof.com рассказал, как найти спрятанные трекеры.

© Unsplash

Что такое Bluetooth-трекеры

Bluetooth-трекеры — это маленькие электронные устройства, которые позволяют отслеживать местоположение того или иного объекта. Наверное, самый популярный пример — Apple AirTag. Однако производством трекеров занимаются и многие другие бренды.

Ценность трекеров в том, что они позволяют отслеживать локацию ценных или полезных предметов. Их можно прикрепить к ключам, положить в бумажник, зашить в сумку или одежду. К сожалению, их также иногда используют в преступных целях: для отслеживания людей, транспорта и животных с целью кражи или сталкинга.

Как Apple и Google противостоят незаконной слежке

Оба производителя понимают масштабы проблемы, и поэтому решили объединить усилия для предотвращения слежки. По данным портала Apple Newsroom, iOS и Android будут предупреждать пользователя о присутствии неопознанного Bluetooth-трекера вне зависимости от платформы. Раньше эти операционные системы имели собственные инструменты защиты от трекеров — теперь же они будут унифицированы.

Какие трекеры отслеживаются

Предупреждения Apple затрагивают AirTag и «Локатор». Что касается Android, то многие сторонние производители трекеров, такие как Chipolo, Motorola, Jio и Pebblebee, обязались сделать свои продукты совместимыми с новой системой. При обнаружении трекера пользователь сможет увидеть его идентификационные данные, воспроизвести звук, чтобы найти устройство, и увидеть инструкции по отключению устройства.