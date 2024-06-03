Разработка компании из РФ ускорит передачу данных из космоса на Землю

Петербургская компания "Геоскан" разработала устройство, которое обеспечит передачу данных со спутников на Землю со скоростью до 200 Мбит/с. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ГК "Геоскан" разработала собственное высокоскоростное радиопередающее устройство. Изделие позволит передавать данные с малых космических аппаратов (МКА) на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45 ГГц и со скоростью до 200 Мбит/с. Использование нового радиопередатчика позволит отправлять данные со спутников в сотни раз быстрее, чем ранее", - сообщили ТАСС.

В новой разработке соединяются различные направления электроники: сверхвысокочастотная электроника, высокоскоростные схемы. Устройство отлично зарекомендовавшему себя в спутниковом телевидении - после этого его стали использовать и для космической связи, передавая любые данные.

"Технологии радиосвязи за последние десятилетия достигли очень высокого уровня развития. Те же каналы связи, работающие по стандарту DVB-S2, - уже обыденность. Тем не менее, подобные устройства делают немногие организации, и их цена достаточно высока", - рассказал руководитель отдела разработки МКА Дмитрий Боровицкий.

Высокоскоростной передатчик создавался специально для спутниковой платформы Геоскан 3U, но сама технология может быть применена и в других проектах.

"Геоскан" - компания, основанная в 2011 году в Петербурге. Является одним из лидеров отрасли разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и коптерного типов гражданского назначения, а также создания ПО для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации.