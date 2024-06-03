Британские ученые раскрыли предназначение 4000-летнего деревянного круга

Археологи раскрыли предназначение таинственной структуры бронзового века, найденной на пляже в Норфолке. Она использовалась для религиозных ритуалов.

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Доисторический памятник известен как Холм I, или Сихендж. Он представляет собой дубовый пень, окруженный 55 расщепленными стволами из того же дерева.

Анализ показал, что памятник возвели поздней весной 2049 года до н.э. Изначально он располагался вдали от берега, среди песчаных дюн и илистых отмелей. Местность была болотистой, и торф защищал древесину от разложения.

В течение нескольких тысяч лет ил и песок накапливались, пока полностью не скрыли сооружение. Сихендж обнаружили только в конце ХХ века и перенесли на другое место, поскольку к нему начали вплотную подступать морские волны.

Предназначение памятника долгое время оставалось неизвестным. Авторы нового исследования из Университета Абердина предположили, что оно выполняло роль святилища. Местные жители проводили там ритуалы, веря, что высшие силы смогут защитить их от сурового климата.

Известно, что около 4000 лет назад в регионе наблюдалось похолодание, морозные и долгие зимы и поздние весны. Это создавало стресс для ранних прибрежных сообществ.

Ученые отметили, что бревна были срублены весной и расположены так, чтобы указать на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния. Считалось, что в этот день кукушка (символ плодородия) переставала петь и уходила в Потусторонний мир, а вместе с ней заканчивалось лето. Возможно, создатели памятников стремились «поймать» кукушку и продлить теплое время года, сообщает GeoJournal.

Ранее сообщалось, что в Великобритании нашли более 12 тысяч археологических памятников. Среди них: курганы бронзового века, римские дороги и средневековые поселения.