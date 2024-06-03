В окрестностях Луксора обнаружили следы древних перемен в течении Нила

Международный коллектив археологов и почвоведов обнаружил в окрестностях Луксора первые вещественные свидетельства того, что примерно 4 тыс. лет назад течение Нила резко изменилось, что привело к расширению площади плодородных пойменных зон и к постепенной стабилизации русла реки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского Саутгемптоновского университета.

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"Расширение пойменных зон в долине Нила в окрестностях древних Фив значительным образом расширило площадь территорий, доступных для орошаемого земледелия, а также дополнительно повысило плодородность почв за счет регулярного осаждения ила. Мы предполагаем, что эти перемены в облике Нила и его поймы оказали серьезное влияние на развитие Древнего Египта", - заявил научный сотрудник Саутгемптоновского университета Бенджамин Пеннингтон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении восьми десятков образцов древних почв, которые были собраны археологами и почвоведами в разных регионах долины Нила, расположенных в окрестностях современного Луксора. Ученые определили возраст этих проб грунта и использовали их для реконструкции того, как менялось течение главной реки Древнего Египта за последние 11 тыс. лет.

Проведенный учеными анализ показал, что в эпоху до появления древнеегипетской цивилизации долина Нила в окрестностях Луксора, где находились Фивы, одна из первых столиц Древнего Египта, выглядела совсем не так, как сейчас. В эту эпоху Нил очень часто менял свое течение, и при этом его русло было более глубоким и узким, чем в последующие исторические эпохи, в результате чего разливы Нила были значительно более сильными и продолжительными.

Ситуация кардинально изменилась примерно 4 тыс. лет назад, когда характер течения Нила резко изменился в результате того, что река начала транспортировать значительно меньше воды, чем в предыдущие исторические эры. Это привело к появлению нескольких отдельных рукавов реки, расширению ее поймы и ускоренному осаждению ила на периодически затапливаемых берегах Нила.

Как предполагают ученые, эти перемены в облике и характере течения Нила были одной из причин расцвета Древнего Египта между эпохами Древнего Царства и Нового Царства. Последующее исчезновение большинства рукавов Нила и стабилизация русла реки, что произошло в последующие 2 тыс. лет, могли также повлиять на развитие древнеегипетской цивилизации, а также других древних культур, существовавших в долине Нила в античную эпоху, подытожили они.