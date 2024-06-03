В Роскомнадзоре зафиксировали частичную недоступность ряда госсайтов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал частичную недоступность ряда государственных сайтов. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте 3 июня.

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«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует частичную недоступность некоторых государственных сайтов», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной неполадок, которые начались с 11.50 мск, стал сбой на одном из участков магистральной сети связи.

В настоящее время специалисты проводят анализ.