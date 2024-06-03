Назван самый продаваемый смартфон с ИИ

В первом квартале 2024 года лидирующую позицию среди смартфонов с функциями искусственного интеллекта (ИИ) заняла компания Samsung. Об этом в своем новом отчете сообщила аналитическая фирма Counterpoint Research.

Самым популярным у потребителей стал Samsung Galaxy S24 Ultra, который занял специфического 30,1% рынка. На втором месте расположился Samsung Galaxy S24 с долей 16,8%, а на третьем – Galaxy S24+ с долей 11,5%.

В рейтинге также представлены другие производители, такие как Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, Honor и Google. Согласно отчету, в первом квартале года 6% всех смартфонов были оснащены функциями ИИ. Устройства премиум-класса, стоимость которых превышает $600 (примерно 54,2 тыс. руб. по курсу на 3 июня 2024 года), уже имеют поддержку ИИ в 70% случаев.

Аналитики Counterpoint Research отмечают рост числа моделей смартфонов с функциями ИИ, который за первый квартал достиг 30 моделей против 16 в прошлом году. По их прогнозам, в 2024 году доля смартфонов с ИИ вырастет до 11%.

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