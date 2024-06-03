NVIDIA представила Vera Rubin

На выставке Computex 2024 компания NVIDIA анонсировала архитектуру графического процессора Rubin, преемницу Blackwell. Эта новая архитектура названа в честь Веры Флоренс Купер Рубин, астронома-первопроходца, установившего наличие темной материи.

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Графические процессоры Rubin будут доступны в 2026 году, обеспечивая поддержку стеков 8-Hi HBM4, а за ними последуют графические процессоры Rubin Ultra, поддерживающие стеки 12-Hi HBM4. NVIDIA подтвердила, что первоначальные модели графических процессоров Rubin будут включать 8 стеков памяти HBM4, а улучшенная версия Rubin Ultra будет включать 12 стеков HBM4, что позволит значительно увеличить возможности памяти и общую производительность.

Кроме того, NVIDIA планирует расширить линейку своих процессоров, представив процессор Vera, названный частью новой платы Vera Rubin. Эта разработка является продолжением серии суперчипов NVIDIA, пришедшей на смену суперчипам Grace Hopper и Grace Blackwell.

Хотя конкретные подробности об архитектуре и возможностях процессора Vera остаются нераскрытыми, ожидается, что он будет интегрироваться с последними аппаратными инновациями NVIDIA, включая новые коммутаторы NVLink 6 и CX9 SuperNIC. Ожидается, что NVLink 6 обеспечит скорость передачи данных до 3600 ГБ/с, а CX9 SuperNIC обеспечит скорость сети до 1600 ГБ/с, улучшая возможности подключения и пропускную способность для сложных вычислительных задач.

Также NVIDIA анонсировала Blackwell Ultra, в котором используется существующий графический процессор ГБ200. Хотя этот выпуск, возможно, и не представляет собой новую архитектурную разработку, он подчеркивает постоянные усилия NVIDIA по расширению своей текущей линейки продуктов за счет обновленных спецификаций и возможностей.

NVIDIA не указала конкретные даты выпуска графических процессоров с архитектурой Rubin. Отраслевые предположения предполагают, что новый процессор R100, предположительно входящий в линейку Rubin, может появиться в период с четвертого квартала 2025 года по первый квартал 2026 года.