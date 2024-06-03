Россия испытала лазерную связь между спутниками

Тестирование лазерной межспутниковой связи в космосе от компании "Бюро 1440" успешно завершилось, сообщается в Telegram-канале компании. Это первый такой успешный тест.

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"30 мая 2024 года мы успешно завершили первую серию тестов лазерной межспутниковой связи собственной разработки. Более 200 ГБ были переданы на скорости 10 ГБит/ сек между космическими аппаратами на расстоянии более 30 км друг от друга", - говорится в сообщении.

Спутниковый интернет и связь с такой технологией будут доступны без перебоев в самых отдаленных уголках России, сообщили в Минцифры РФ, комментируя итоги тестов.