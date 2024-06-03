Эксперты сравнили камеры Vivo X100 Ultra и Huawei Pura 70 Ultra

В одном из выпусков на YouTube-канале «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнили по качеству фото и видео Vivo X100 Ultra и Huawei Pura 70 Ultra.

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На фронтальную камеру оба устройства — Vivo X100 Ultra и Huawei Pura 70 Ultra — могут записывать видео в 4К 60 к/с. Тем не менее динамический диапазон лучше у Huawei, а детализация — у Vivo.

При съёмке на основную камеру в 4К 60 к/с динамический диапазон у Hiawei работает странно: цвета неба постоянно меняются или картинка долго остаётся засвеченной. По стабилизации всё примерно одинаково, хотя у Huawei она чуть получше. Если приблизить объекты, то на Huawei будет не хватать деталей по сравнению с Vivo.

Ночью в 4К 60 к/с стабилизация лучше у Vivo, как и цветопередача. То же самое касается деталей.

В дневное время на Vivo при фотографировании людей на основную камеру обычно не хватает деталей. Это заметно и на фото с плохим освещением.

При использовании телевика детализация получается при съёмке людей очень близкая. Однако в некоторых случаях по этому параметру лидирует Vivo, причём даже ночью.

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

© ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Селфи-фото получаются с более правильным цветом днём на Vivo. По деталям всё близко. При слабом освещении лучше по детализации снимок выходит на Vivo, а у Huawei он заметно слабее.

Выводы

На основную камеру почти всегда фотографии делает лучше Huawei по сравнению с Vivo, а с телевиком ситуация обратная: лучше снимает уже Huawei.