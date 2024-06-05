В хакерских Telegram-каналах нашли 361 млн слитых адресов электронной почты

Администрации ресурса Have I Been Pwned, позволяющего пользователям проверить, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек конфиденциальной информации, неназванные исследователи передали базу данных с 361 млн уникальных адресов электронной почты с учётными данными владельцев.

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Об этом рассказал основатель ресурса Трой Хант. Как оказалось, эта информация в разронненом виде находится в Telegram-каналах разных хакерских группировок.

Сведения в таких каналах и группах, как правило, преподносятся в виде комбинаций имён пользователей и паролей; хакеры получают эти данные путём автоматизированной подстановки учётных данных или извлечением из слитых баз данных. Исследователи сообщили, что нашли в Telegram логины и пароли от скомпрометированных адресов электронной почты и сформировали БД весом 122 ГБ.