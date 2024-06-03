Комета размером с Читу максимально приблизилась к Земле

Огромная вулканическая комета размером с Читу приблизилась на минимальное расстояние к нашей планете. Об этом пишут «Известия».

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Комета Понса-Брукса, диаметром 17 километров, приблизилась к Земле на расстояние 323 миллионов километров, но не представляет угрозы для нашей планеты. Жители Южного полушария смогут наблюдать это небесное тело в созвездии Зайца, используя бинокли или телескоп. Это событие станет первым за последние 70 лет максимальным сближением кометы с Землей, и следующий раз она будет видна только в 2095 году.

Небесное тело было официально открыто в июле 1812 года французским астрономом Жаном-Луи Понсом. Затем комета была случайно повторно открыта в 1883 году американским астрономом Уильямом Бруксом, из-за чего и получила свое двойное имя. Однако китайцы знали о ней еще в 1300-х годах.