Складной смартфон Honor c уникальным экраном появился на первых фотографиях

Появились первые реальные фотографии нового складного смартфона от компании Honor – Magic V Flip. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Как сообщается, анонс устройства ожидается в ближайшие две недели, а основной особенностью телефона станет его большой внешний экран, который является самым крупным среди всех ранее выпущенных складных устройств.

На фотографиях видно, что Honor Magic V Flip имеет небольшой размер и большой внешний дисплей, в который встроена фронтальная камера. На нижней части телефона можно разглядеть логотип компании Honor.

По информации из источников в цепочке поставок, компания работала над созданием этого устройства в течение двух лет. Оно будет иметь толщину 15 мм в закрытом состоянии. Для сравнения, Huawei Pocket 2, выпущенный в феврале этого года, имеет толщину 15,3 мм в закрытом положении.

Еще стало известно, что Honor Magic V Flip с каталожным номером LRA-AN00 недавно прошел сертификацию 3C, которая подтвердила, поддержку устройством быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Ранее Минобороны США рекомендовало пользователям регулярно перезагружать смартфон.