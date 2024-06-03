Оружие времен Куликовской битвы нашли российские археологи

Оружие участников Куликовской битвы обнаружили археологи государственного музея-заповедника «Куликово поле». Это редкая деталь копья и наконечники стре XIV века, сообщает РИА «Новости».

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Элемент копья под названием вток насаживался на тыльную часть древка. Он позволял втыкать копье в землю, создавая упор. Таким образом воины могли сдержать удар вражеской конницы.

Также эксперты описали два железных черешковых наконечника стрел. Первый обладает овально-удлиненной формой, традиционной для лучников времен Куликовской битвы. Второй отнесли к типу бронебойных, это более редкая находка. Такой наконечник позволял копью пробивать кольчугу или доспехи врага.

Артефакты обнаружили на южной периферии эпицентра сражения. Такие находки позволяют более точно представить географию битвы, а также оснащение воинов.

Ранее сообщалось, что у Куликова поля нашли остатки старинных поселений. Это опровергает предположение, что люди оставили эти земли задолго до 1380 года.