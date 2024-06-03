Российские археологи сделали важное открытие в Краснодарском крае

Эти находки стали результатом раскопок, начатых в мае на участке, предназначенном для строительства нефтепровода. В этом районе ранее, в 2023 году, уже был обнаружен могильник сарматской эпохи.

Согласно сообщению от ИИМК РАН, в могильнике захоронены люди разного возраста, пола, социального статуса и достатка. Особое внимание уделяется группе захоронений всадников с конями. Хотя большая часть погребений была ограблена в древности, оставшиеся артефакты указывают на высокий уровень благосостояния погребенных. Среди находок железное оружие и доспехи, бронзовые и золотые украшения, монеты, а также керамическая и стеклянная посуда.

Особенно интересным является грунтовое захоронение мужчины с лошадью. Несмотря на то что могила была ограблена, а череп погребенного отсутствовал, сохранились важные артефакты, такие как две золотые монеты и различные бронзовые и стеклянные предметы.

Монеты, обнаруженные в погребении, хорошо сохранились, что свидетельствует о их недолгом обращении. Эти находки указывают на тесные связи между населением Прикубанья и Боспорским царством, а также на историю региона в целом.

На данный момент раскопки продолжаются, и ожидаются новые интересные открытия.

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