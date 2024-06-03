Парад планет 2024: чем опасен для людей и ждать ли страшных событий

Любители астрономии в предвкушении могут ожидать парада планет 3 июня. В этот день Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в ряд на утреннем небе. Чем опасен парад планет для людей и стоит ли ждать от него страшных событий — в материале URA.RU.

Откуда взялось понятие «парад планет»

Несмотря на научную природу явления, в общественном сознании парады планет ассоциируются с негативными предзнаменованиями и влияют на настроение чувствительных людей.

Примеры из прошлого, такие как парад планет 1962 года перед Карибским кризисом и 1989 года перед распадом Советского Союза, укрепили связь между астрономическими и глобальными событиями. Книга «Эффект Юпитера», вышедшая в 1974 году под авторством Джона Гриббина и Стивена Плейжмана, внесла вклад в распространение идеи о катастрофических последствиях парада планет. В ней предполагалось, что сближение планет в 1982 году приведет к глобальным катастрофам. Авторы представили сценарий, по которому гравитационное воздействие планет на Солнце вызовет приливы, увеличение солнечной активности и поток заряженных частиц в направлении Земли. Это, по их мнению, могло привести к энергетическому коллапсу и серии землетрясений. Гриббин и Плейжман также особенно подчеркивали риск для юго-западной части США и возможное уничтожение Лос-Анджелеса из-за событий, связанных с разломом Сан-Андреас.

«Эффект Юпитера» вызвал бурную реакцию общественности и даже повлиял на стоимость недвижимости в Лос-Анджелесе, поскольку многие жители начали покидать город в преддверии предсказанной катастрофы. Несмотря на прогнозы книги и общественные опасения, никаких глобальных катастроф после парадов планет не происходило.

Словосочетание «парад планет» стало частью лексикона, а астрономические события продолжают вызывать интерес и порой беспокойство среди населения. В особенности они интересны общественности, когда совпадают с другими значимыми явлениями. Например, как это было в августе 1999 года, когда парад планет совпал с солнечным затмением. В тот же момент мир находился в ожидании миллениума, в связи с чем прогнозы о скором «конце света» звучали убедительно.

Опасен ли парад планет

Среди астрономического сообщества существует консенсус о том, что парад планет не представляет угрозы для Земли или ее жителей. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга МГУ Владимир Сурдин объясняет, что гравитационное воздействие планет на Землю чрезвычайно слабо и не способно вызвать значимые изменения.

По словам Сурдина, даже суммарное гравитационное влияние всех планет не может вызвать приливы выше 0,045 миллиметра на Земле. Такое воздействие настолько мало, что оно сопоставимо с искажением формы живого существа на размер одного атома. Относительно влияния планет на Солнце, эксперт отмечает, что даже при сборе всех планет с одной стороны звезды, возможная деформация звезды составит всего лишь три миллиметра. Это является незначительным, учитывая размеры самого Солнца.