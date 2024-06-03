Развеян миф о вреде перезагрузки гаджетов

Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному мнению, не вредит устройству, она как раз помогает избавиться от вредоносных программ. Об этом сообщил РИА Новости главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

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По его словам, есть много вредоносных программ, которые может уничтожить обычная перезагрузка гаджета. Поэтому регулярная перезагрузка может стать хорошей профилактикой для безопасности устройства. Особенно такая практика полезна для мобильных устройств и рабочих компьютеров, отметил эксперт.

Также Голованов посоветовал выключать на ночь рабочий компьютер. Дело в том, что мошенники будут пытаться получить информацию из него именно в нерабочее время, однако на выключенном устройстве они этого сделать не смогут.

При этом эксперт посоветовал в случае возникновения подозрений в заражении компьютера ни в коем случае не выключать и не перезагружать. Он сообщил, что нужно сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки.

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