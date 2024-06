Российские ученые обучили нейросеть читать свитки, не разворачивая их

Российские ученые обучили искусственный интеллект читать хрупкие свитки и книги не раскрывая их. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика технологии Smart Engines, нейросеть поможет сохранить ценные старинные источники и снизить риск их повреждения при изучении.

© unsplash

Разработка велась совместно с экспертами Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» (ФИЦ ИУ) РАН. Исследователи использовали неразрушающий метод рентгеновской томографии и алгоритмы машинного зрения. Хрупкий объект помещается в томограф, после чего нейросеть реконструирует цифровую копию документа: над ней и производятся дальнейшие манипуляции.

В Smart Engines подчеркнули, что вопрос изучения старых свитков с привлечением томографии мировое сообщество пыталось решить уже более 20 лет. Полной автоматизации этого процесса ранее достичь не удавалось.

«Мы надеемся, что наша разработка позволит сделать шаг на пути исследования и сохранения культурного наследия и откроет новые возможности для историков, археологов и других специалистов в области гуманитарных наук», — заявил доктор технических наук, генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Ожидается, что результаты работы по проекту представят в августе 2024 года на The International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR) в греческих Афинах. Она считается ведущей международной научной конференцией по вопросам анализа и распознавания документов.