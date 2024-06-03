На все случаи жизни: обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 3

Сегодня в нашем обзоре новые умные от часы китайского технологического гиганта Huawei. Что в них примечательного, чем отличаются от конкурентов, и стоят ли вашего внимания.

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Главное

WATCH FIT 3 самая бюджетная версия умных часов Huawei в линейке 2024 года. И да, это ЧАСЫ. Если Watch Fit и Watch Fit2 еще несли в себе наследие фитнес-браслетов, то WATCH FIT 3 - это строго часы, причем часы, которые с расстояния пару метров можно спутать с Apple Watch SE. Такое сходство, видимо, не случайно. Apple Watch самые продаваемые умные часы в мире и у них немало поклонников. Однако, как говорится, есть нюанс. Apple Watch работают только с iPhone. "Если разрешить использовать Apple Watch в паре с Android, тем самым понизится ценность iPhone", - так, по словам журналистов Bloomberg, в конечном счете решили в Apple (на радость китайским вендорам). В итоге, рынок заполонили дешевые No Name часы для Android-смартфонов в стиле Apple Watch. Однако, такие устройства в лучшем случае могут быть недорогим аксессуаром, но уж точно никак не полноценным гаджетом для занятий спортом, контроля за здоровьем и бизнес-помощником. А именно таким устройством и является Watch Fit 3. Именно универсальность, доступность и высокий технологический уровень - главное, что выделяет эти часы.

WATCH FIT 3 максимально универсальная версия умных часов Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Дизайн и конструкция

Про дизайн мы уже частично рассказали. Отдельно хочется отметить высокое качество сборки и влагозащиту 5 атм. В WATCH FIT 3 можно плавать и принимать душ, а еще они умеют "выжимать" из себя остатки влаги. Часы продаются в нескольких цветах, с черными, зелеными, белыми и розовыми ремешками из эластомера, нейлоновым плетеным серого цвета и белым кожаным.

HUAWEI WATCH FIT 3 продаются в нескольких цветах и с разными ремешками. Фото: Huawei

Крепление ремешков к часам удобное, но проприетарное, и если захочется сменить ремешок придется покупать, ремешок от Huawei или ждать пока появятся ремешки для WATCH FIT 3 от сторонних производителей. Сами Fit 3 очень легкие и тонкие, всего весят 26 грамм (без ремешка) при толщине 9,9 мм и на руке почти не ощущаются (кстати они тоньше Apple Watch). Управление реализовано с помощью двух кнопок, одна из которых выполнена в формате заводной коронки механических часов. Еще один элемент управления сенсорный AMOLED-дисплей диагональю 1,82 дюйма. Дисплей яркий, до 1500 нит, и поддерживает Always On Display, то есть постоянную динамическую заставку, например, с отображением времени.

Управление WATCH FIT 3 реализовано с помощью двух кнопок, одна из которых выполнена в формате заводной коронки механических часов. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Ни и конечно одной из самых ярких характеристик HUAWEI WATCH FIT 3 является их время автономной работы. До 10 дней в режиме лайфстайл, или неделя при использовании WATCH FIT 3 во время активных тренировок. Удивительное ощущение, после ежевечерних зарядок Apple Watch. Вообще, концепция Apple установки на зарядку умных часов каждый вечер, лишает этот аксессуар массы возможностей, от сбора продвинутой ночной аналитики сна, дыхания, работы сердца, до возможности использовать часы как бесшумный вибробудильник.

Спорт

Однако все эти впечатляющие технические характеристики, включая наличие массы датчиков, были бы достаточно бесполезны без продвинутого софта, который и обеспечивает пользовательский опыт от Watch Fit 3. У Huawei за работу носимых устройств отвечает приложение HUAWEI Здоровье.

За работу носимых устройств отвечает приложение HUAWEI Здоровье. Фото: Скриншот приложения HUAWEI Здоровье

Как мы уже и писали выше, WATCH FIT 3 - настоящий спортивный аксессуар. Часы поддерживают более чем 100 режимов тренировок. Наконец-то туда добавили футбол, баскетбол и бег с отслеживанием маршрута. Есть большой выбор персональных руководств для фитнеса, представлена анимация для разминки и растяжки, а также аудио сопровождение для 8 режимов тренировок - бег с отслеживанием маршрута, бег на улице, бег на беговой дорожке, велотренировка, занятие на велотренажере, плавание в бассейне, плавание в открытых водоемах и прыжки через скакалку.

WATCH FIT 3 - настоящий спортивный аксессуар. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

В WATCH FIT 3 есть анимация разминки и растяжки. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Специальные алгоритмы предлагают персональные планы тренировок, соответствующих физическим кондициям и целям их владельца. Если вы не достигнете всех поставленных целей на так называемых "кольцах активности" - визуальном отображении вашей физической активности - или слишком долго не встаете с кресла, часы проанализируют ваши привычки, предпочтения, погодные условия и предложат наиболее подходящий в данный момент вид активности.

WATCH FIT 3 могут точно записывать маршрут во время бега, используя встроенный навигационный модуль, работающий с пятью системами спутниковой навигации.

Почему это важно? Тут можно рассказать короткую историю о том, как наша коллега 2 месяца готовилась к полумарафону со спортивными часами одной известной компании на букву G, и из-за неточности работы навигационного модуля подготовилась в итоге к бегу не на 21 км, а на 19 (часы стабильно завышали дистанцию бега во время тренировок). Последствия были печальными. Во время соревнований организм просто "отказался" бежать последние два километра и до финиша она добралась уже трусцой.

Здоровье

Но даже если вы не хардкорный фанат спорта, а просто сторонник ЗОЖ, то WATCH FIT 3 будут суперполезны, так как собирают и анализируют массу показателей здоровья.

Приложение "Будь в форме" поддерживает подсчет калорий, рассчитывает их дефицит и разрабатывает планы для снижения и набора веса. Приложение также отправляет уведомления, которые напоминают об установленной цели уровне потребления калорий, и предоставляет персональные рекомендации на базе научных исследований, которые помогают сбалансированно питаться и регулярно тренироваться.

В часах доступна обновленная библиотека рационов, в которой есть информация по ингредиентам и блюдам, популярным в более чем 50 странах мира и насчитывающая порядка миллиона различных позиций. Анализируя динамику потребления калорий, метаболический расход и время тренировки, часы создают индивидуальный план для отслеживания прогресса и постановки целей на предстоящую неделю.

А еще технология HUAWEI TruSleep 4.0 предлагает целый набор функций для определения качества сна. Часы отслеживают частоту дыхания с помощью функции контроля дыхания во сне, что позволяют распознать потенциальный риск развития апноэ сна (задержки в выполнении дыхательных движений). В WATCH FIT 3 также используется обновленная система мониторинга пульса, которая обеспечивает измерение показателей работы сердечно-сосудистой системы, анализ эффективности тренировок и оценки общего состояния здоровья.

Часы отслеживают частоту дыхания с помощью функции контроля дыхания во сне. Фото: Скриншот приложения HUAWEI Здоровье.

А еще в HUAWEI WATCH FIT 3 представлена функция отслеживания менструального цикла. Формат календаря позволяет просматривать информацию о текущем, предыдущем и последующем циклах.

В общем, WATCH FIT 3, настоящий ЗОЖ-девайс.

Лайфстайл

Помимо очень "цивильного" внешнего вида герой нашего обзора является и полезным повседневным помощником. причем, как на работе, так и на отдыхе.

Наличие микрофона и динамика позволяет принимать, отклонять и совершать вызовы прямо с экрана часов, а также управлять воспроизведением аудио в различных приложениях. Опция HUAWEI AssistantTODAY и календарь дает возможность управлять своим расписанием. Разумеется, в WATCH FIT 3 есть таймер, будильник виджеты погоды и прочие обязательны для умных часов опции.

Недостатки

Никакое устройство не безупречно, особенно, если мы говорим об относительно бюджетном девайсе. Кстати, схожий с Apple Watch SE дизайн мы к недостаткам не относим. Наоборот, для многих это будет преимуществом. А вот отсутствие беспроводной зарядки, это минус. Часы WATCH FIT 3 нельзя зарядить от универсального беспроводного устройства. Для зарядки используется фирменный провод с двумя контактами, и его потеря сразу создает массу проблем. Количество ремешков доступных для WATCH FIT 3 пока тоже сильно ограничено. Бесплатных циферблатов немного, а платные нельзя оплатить российской банковской картой. Нужно привязывать оплату к номеру телефона, но только МТС, Билайн и Teле2. В часах есть поддержка установки приложений, но самих приложений всего ВОСЕМЬ.

HUAWEI WATCH FIT 3 с плетеным ремешком. Фото: Huawei

Технические характеристики

Размер 43,2 × 36,3 × 9,9 мм;Обхват запястья - белый из кожи и розовый 120-190 мм, серый, зеленый, белый, черный 130-210 мм;Вес 26 г (без ремешка);Экран 1,82 дюйма, AMOLED, 480 × 408 пикселей, PPI 347;Цвета рамки - золотистый (белый из кожи ремешок), серебристый (серый, зеленый, белый ремешок), розовый (розовый ремешок), черный матовый (черный ремешок);Материал Алюминиевый сплав;Материал ремешка - белый кожа, серый нейлон, зеленый фторэластомер, белый фторэластомер, розовый фторэластомер, черный фторэластомер;Датчики 9-осевой датчик IMU (акселерометр, гироскоп и магнитометр);Оптический датчик пульса;Датчик освещенности;Кнопки поворотная кнопка, функциональная кнопка;Системные требования Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше;Уровень водонепроницаемости 5 ATM (устройство можно использовать при занятиях на мелководье - плавании в бассейне или океане. Часы нельзя использовать для подводного плавания, катания на водных лыжах или других видов водных активностей, связанных с высокой скоростью или глубоким погружением;Подключение 2,4 ГГц, Bluetooth 5.2 с поддержкой BR и BLE;Время работы батареи10 дней работы (30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, постоянный мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep включена ночью, 90 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), включение экрана 200 раз в день;7 дней работы (30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, постоянный мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleeр включена ночью, функция определения стресса и функция автоизмерения SpO₂ включены, 180 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включен в целом 30 минут в день;4 дня работы батареи (циферблат-заставка (AoD) включен, 30 минут в режиме вызовов по Bluetooth в неделю, 30 минут в режиме воспроизведения музыки в неделю, постоянный мониторинг пульса включен, функция мониторинга сна HUAWEI TruSleep включена ночью, функция определения стресса и функция автоизмерения SpO₂ включены, 180 минут в режиме тренировок в неделю (GPS включен), уведомления включены (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран включен в целом 30 минут в день.

Экран WATCH FIT 3 хорошо читается и на ярком солнце. Фото: Дмитрий Бевза/РГ

Заключение

До недавнего времени нашей любимой серией умных часов Huawei была WATCH GT (хорошие часы с круглым экраном), однако FIT 3 поколебали нашу уверенность. У них не только отличное соотношение цена/качества (стоят они 13 тыс. рублей, версия с кожаным и плетеным ремешком 15 тыс.), но и роскошный функционал для этой ценовой категории и очень продвинутые технические характеристики. Безусловно, конкуренты не спят и в этом году мы 100% увидим модели от известных брендов в этой ценовой категории, но сегодня именно WATCH FIT 3 в топе наших предпочтений.