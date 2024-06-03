На Telegram подали в суд в России

Компания «Додо Франчайзинг» подала в суд на мессенджер Telegram из-за потери названия своего канала. Соответствующая запись есть в картотеке суда.

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Сообщается, что российская компания обратилась с иском в Арбитражный суд Республики Коми. Заседание по делу назначено на 16 декабря.

Отмечается, что «Додо Пицца» намерена вернуть название своего канала Dodo pizza в Telegram, которое было куплено другим пользователем и выставлено на продажу.

Компания, подавшая судебный иск, потребовала признать действия мессенджера актами недобросовестной конкуренции. Также В «Додо Пицце» попросили изменить пользовательские условия, внеся в них запрет на покупку названий, похожих на товарные знаки правообладателей.

Ранее сообщалось, что российский блогер Сергей Брекотин подал в суд на корпорацию Google. У блогера возникли претензии к компании из-за блокировки его канала на YouTube. Он также потребовал, чтобы компания выплатила ему компенсацию в 25 тысяч рублей.