AMD представила новые процессоры с большим приростом производительности в играх

Компания AMD представила новую линейку процессоров Ryzen 9000 (Granite Ridge). Об этом сообщает издание VideoCardz.

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Процессоры построены на архитектуре Zen5 и сокете AM5. По словам компании, ведущая модель процессора превосходит i9-14900K на 4-23% в играх.

Модельный ряд включает в себя Ryzen 9 9950X (16 ядер, 32 потока, максимальная частота 5,7 ГГц, 80 МБ кэш-памяти, TDP 170 Вт), Ryzen 9 9900X (12 ядер, 24 потока, максимальная частота 5,6 ГГц, 78 МБ кэш-памяти, TDP 120 Вт), Ryzen 7 9700X (8 ядер, 16 потоков, максимальная частота 5,5 ГГц, 40 МБ кэш-памяти, TDP 65 Вт) и Ryzen 5 9600X (6 ядер, 12 потоков, максимальная частота 5,4 ГГц, 38 МБ кэш-памяти, TDP 65 Вт).

AMD также представила первые тестовые результаты производительности процессоров. Так, топовая модель Ryzen 9 9950X обгоняет Intel Core i9-14900K на 4-23% в играх в зависимости от титла, а в программах и приложениях преимущество составляет 7-56%. Прирост производительности по показателю IPC относительно Zen4 составляет 10-35% в зависимости от задачи.

Старт продаж новый чипсетов запланирован на 31 июля. Цены на устройства будут объявлены позже.

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