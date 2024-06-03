В сокровищах Испании нашли необычное железо

По данным Национального археологического музея Испании, археологи после обследования ряда артефактов из «Сокровищ Вильены» выявили присутствие метеоритного металла. Напомним, что знаменитая археологическая находка была сделана в 1963 году в Аликанте.

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При этом факт низкого уровня металлургии и металлообработки в бронзовом веке был успешно опровергнут. Точная датировка коллекции также вызвала споры учёных.

Так, дата изготовления золотых предметов варьировалась между 1500 и 1200 годами до н.э. А предметы, изготовленные из железа казались сделанными в более позднее время.

После масс-спектрометрического анализа стало ясно, что металлические предметы древнего искусства были созданы из метеоритного железа.

Ранее стало известно, что в Сорбонне нашли саркофаг Рамсеса II благодаря правильной расшифровке иероглифов.