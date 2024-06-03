Древнее индейское каноэ возрастом 4500 лет нашли на дне озера в США

На озере Мендота в американском штате Висконсин со дна подняли десять каноэ, созданных индейцами. Возраст самого старого из них может достигать 4500 лет – это самая древняя лодка, найденная в районе Великих озер.

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Место с останками лодок было найдено морскими археологами из Исторического общества штата и членами племени Хо-Чанк. Два каноэ были обнаружены в 2021 и 2022 годах. Последующие погружения показали, что на дне озера есть еще артефакты. В настоящий момент ученые идентифицировали 10 уникальных каноэ. Так как у них в распоряжении есть еще неоднозначные куски древесины, то их количество может вырасти до 11.

Радиоуглеродный анализ древа показал, что это сделанное вручную каноэ, созданное примерно в 2500 году до нашей эры.

Все артефакты были найдены на 240-метровой полосе, которая, предположительно, в древние времена была береговой линией, но со временем оказалась под водой из-за климатических изменений.

После совещания со специалистами по сохранению исторического наследия племен историки пришли к решению, что больше не будут поднимать затопленные каноэ из-за их хрупкого состояния, пишет IFL Science.

Весной стало известно, что греческие исследователи нашли десять древних затонувших кораблей и артефакты в водах вокруг острова Касос. Также были обнаружены артефакты. В марте археологи обнаружили на дне Средиземного моря остатки пяти каноэ, которые оказались самыми древними из всех известных в регионе.