Малый парад из четырех планет пройдет 3 июня

В понедельник 4 планеты выстроятся рядом в секторе 20-30 градусов, образуя малый парад. С Земли это явление не будет видно из-за ярких солнечных лучей, сообщила ТАСС астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"В понедельник Венера, Юпитер, Меркурий и Уран окажутся [рядом] в секторе 20-30 градусов, но вблизи Солнца, поэтому это невидимый малый парад планет, [с Земли он не наблюдается]", - сказала Кошман корреспонденту ТАСС, отметив, что такие явления происходят каждые 20 лет.

Помимо четырех планет, располагающихся близко друг к другу, по одну сторону от Солнца окажутся еще Марс, Нептун и Сатурн. В начале июня к ним также присоединится убывающая Луна, которая в понедельник будет находиться недалеко от Марса.

Если бы в секторе 20-30 градусов оказались не четыре, а пять планет, это был бы большой парад планет, который наблюдается гораздо реже, отметила астроном.