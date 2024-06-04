Стало известно, какие модели iPhone получат iOS 18

Компания Apple 10 июня представит iOS 18, в которой основной упор будет сделан на интеграцию искусственного интеллекта в систему. Портал MacRumors на основе информации от журналиста Bloomberg составил предварительный список устройств, которые получат свежую ОС.

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Предполагается, что iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17. Таким образом, уже этим летом бета-версии новой операционной системы начнут поступать владельцам iPhone XR, Xs, 11, iPhone SE второго поколения и более новых моделей.

По слухам, iOS 18 получит два типа ИИ-функций. Один будет работать локально на устройстве, тогда как другая часть с более продвинутыми возможностями — на серверах Apple. В связи с этим часть нововведений будет доступна лишь владельцам мощных смартфонов, начиная с iPhone 15 Pro, который имеет 8 ГБ оперативной памяти и производительный чип Apple A17 Pro.

Для работы искусственного интеллекта на планшетах iPad и компьютерах Mac тоже будут высокие системные требования, в связи с чем потребуется устройство на базе чипа Apple M1 и новее. Все эти устройства предлагаются как минимум с 8 ГБ ОЗУ.