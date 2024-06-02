Представлен новый ноутбук Digma дешевле 35 000 рублей

Бренд Digma Pro представил обновленную линейку ноутбуков Fortis для дома и офиса. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании Merlion, которой принадлежит данная торговая марка.

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Модели доступны в трех диагоналях: 14,1, 15,3 и 17,3 дюйма. Все устройства оснащены процессорами Intel i-Core 10-го и 12-го поколений и имеют увеличенный объем SSD – минимум 512 ГБ.

Разрешение экранов составляет 1920 на 1080 пикселей. Ноутбуки с диагональю 14,1 и 15,6 дюйма имеют полностью пластиковый корпус, а модель с диагональю 17,3 дюйма может похвастаться металлической крышкой.

Модуль Wi-Fi поддерживает диапазоны частот – 2,4 и 5 ГГц. Технология MIMO 2x2 позволяет увеличить скорость доступа к интернету и повысить надежность канала связи при передаче большого объема данных. Bluetooth версии 5.1 обеспечивает быстрое и бесперебойное сопряжение ноутбука с беспроводными устройствами.

По запросам пользователей все ноутбуки теперь имеют в комплекте стандартный Type-C кабель зарядного устройства.

Цена устройств начинается от 34 000 рублей.