Вот что сделает Apple c iPad mini, чтобы новая модель стала лучше

За последние несколько месяцев появляется все больше слухов о грядущем выпуске обновленного iPad mini. Хотя многие ожидали его презентации на майском мероприятии Apple, посвященном планшетам, релиза не произошло. Тем не менее, инсайдеры уверенно сообщают о том, что iPad mini 7 выйдет на рынок в 2024 году. В MacRumors собрали все наиболее актуальные слухи об устройстве.

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Согласно последним данным, размеры и диагональ экрана останутся прежними – 8,3 дюйма. Дисплей будет представлять собой IPS-матрицу, которая будет развернута по вертикали, чтобы избежать «эффекта желе».

В шестом поколении iPad mini используется чип Apple A15, в то время как в седьмом ожидается установка Apple A17 Pro или A18. Предположений о том, что планшет будет оснащен чипом Silicon M, нет.

iPad mini 6 продается в четырех цветах: «серый космос», «звездный свет», розовый и фиолетовый. Возможно, что Apple изменит цветовую гамму, приведя ее в соответствие с iPad Air, и розовый цвет заменит синий.

Технические характеристики фронтальной камеры останутся прежними, однако она может быть перенесена с короткой стороны на длинную. Также камера должна получить поддержку HDR 4 и, возможно, повышенную светочувствительность.

Как и в других новых устройствах Apple, в iPad mini 7 будут использоваться модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Существует вероятность, что планшет лишится физического слота для SIM-карты, сохранив только Dual eSIM.

По предположениям, iPad mini 7 будет совместим с новым стилусом Pencil Pro, который крепится к боковой части планшета магнитом. Габариты iPad mini идеально подходят для этого стилуса.

Ожидается, что iPad mini 7 будет представлен во второй половине года, скорее всего осенью. Например, в октябре Apple часто проводит мероприятия, посвященные iPad и Mac.