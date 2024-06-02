Amazon решил «обрезать» функционал голосового помощника Alexa

С 1 июля пользователи Alexa больше не смогут добавлять элементы в списки в сторонних приложениях, таких как Todoist и AnyList, с помощью голосовых команд. Amazon объявила, что закрывает доступ к спискам покупок и дел в Alexa через API, что вынудит пользователей полагаться на встроенную функцию списка в приложении Alexa.

Amazon сообщил The Verge, что разработчики по-прежнему могут интегрировать голосовое управление списками Alexa в свои приложения. У них просто больше нет доступа к спискам Alexa.

«Мы вносим некоторые изменения в способ создания списков разработчиками», — заявила Сара Зонузи из Amazon PR.

Это изменение нарушит работу многих пользователей, которые предпочитают сторонние приложения для составления списков за их, например, более удобный интерфейс.

AnyList сообщила, что планирует создать «специальный навык», то есть голосовой запрос, который, как она надеется, будет готова к 1 июля. Однако соучредитель и генеральный директор Джефф Хантер назвал недостатком, что пользователям придется сказать: «Alexa скажи AnyList добавить яблоки в мой список покупок», вместо того, чтобы просто сказать: «Alexa, добавь яблоки в мой список покупок».