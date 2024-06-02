Google объяснила странные ответы своего умного поиска

В корпорации Google объяснили проблемы своего поиска тем, что искусственный интеллект (ИИ) не понимает шуток людей. Об этом сообщается в блоге компании.

На конференции Google I/O в мае IT-гигант представил новую версию своего умного поиска на основе ИИ — в том числе, доступную на смартфонах. Пользователи раскритиковали инструмент: например, нейросеть советовала засветить пленку, чтобы починить фотоаппарат, и не могла назвать страны в Африке, начинающиеся на букву «К». Позже глава отдела поиска Google Лиз Рид объяснила, почему поисковик давал странные и глупые ответы.

По ее словам, функция умного поиска была тщательно протестирована перед релизом. Однако инженеры компании не могли предсказать, как может повести себя нейросеть в тех или иных ситуациях. Предлагая бессмысленные или просто вредные советы, поисковик ориентировался на ранние запросы пользователей и их ответы на форумах, входящих в структуру Google. Как оказалось, ответы не всегда были компетентными, а иногда люди публиковали их в качестве шутки, чтобы потроллить собеседников.

Лиз Рид отметила, что ИИ не понимает шуток, поэтому серьезно воспринимал рекомендации живых людей и в дальнейшем использовал их для своих ответов. Чтобы частично решить проблему в компании пришлось удалить некоторую часть неточных ответов на сайтах Google.

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