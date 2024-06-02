Появилось доказательство скорого анонса складного Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung готовится представить следующую волну устройств: Galaxy Z Flip6 и Galaxy Ring недавно получили сертификацию FCC. Ожидается, что оба гаджета дебютируют на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked.

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Раскладушка Galaxy Z Flip6 будет оснащаться двухъячеечной батареей общей емкостью 3 790 мАч, если верить слухам. Это небольшое улучшение по сравнению с предшественником, Galaxy Z Flip5, который оснащался батареей емкостью 3 700 мАч. Несмотря на это усовершенствование, устройство сохранит лимит зарядки в 25 Вт, следуя консервативной позиции Samsung в отношении быстрой зарядки для своих складных устройств.

Внутри Galaxy Z Flip6 будет находиться процессор Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а также 50-Мп основная камера с апертурой f/1.8.

Между тем, умное кольцо Galaxy Ring, новый представитель линейки носимых устройств Samsung, будет выпускаться в нескольких размерах, каждый из которых будет иметь разную емкость аккумулятора. Размеры 5, 6 и 7 будут оснащены аккумуляторами емкостью 17 мАч, а размеры с 8 по 11 — 18,5 мАч. Самый большой размер, 12, будет оснащен аккумулятором емкостью 22,5 мАч. Galaxy Ring будет поддерживать Bluetooth 5.4.