Российские ученые первыми в мире узнали точную концентрацию водорода в алмазах

Впервые в мире ученые определили точную концентрацию примеси водорода в природных алмазах. Это сделали российские специалисты.

Такие сведения помогут менять свойства искусственных алмазов за счет примесей, влияющих на оптические, электрические и другие качества минералов, пояснили RT в Минобрнауки РФ.

Исследование провели в эксперты лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН совместно с Физико-техническим институтом имени Иоффе РАН. Для этого они имплантировали дозы водорода в бразильский алмаз, а затем использовали его как образец. Химики записали его характеристики и сравнили их с другими алмазами, содержащими разные концентрации водорода. С помощью масс-спектрометра ученые определили концентрацию вещества по способности алмаза поглощать свет в тех или иных частях спектра инфракрасного излучения.

Во время эксперимента химики установили, что алмазы из различных месторождений имеют концентрацию водорода от 10 до 50 частей ppm. Ученые определили связь количества вещества с ИК-излучением, благодаря этому появилась возможность определять концентрацию водорода с помощью ИК-спектроскопии.

Эксперты пояснили, что исследование позволит в будущем лучше понимать свойства минералов. Ранее ученые обнаружили на глубине трех тысяч километров следы лавовых рек.