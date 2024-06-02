Тайвань обвинил партнера Apple в «незаконном переманивании» специалистов

Тайвань обвинил партнера Apple в Китае в «незаконном переманивании» специалистов
Тайваньские правоохранительные органы обвинили китайского поставщика Apple компанию Luxshare Precision Industry в «незаконной деятельности на Тайване и попытке переманить местные кадры». Бюро расследований Министерства юстиции назвало Luxshare одной из восьми китайских фирм, занимающихся «незаконной деятельностью по найму персонала».
Бюро также назвало компанию Zhejiang Dahua Technology, находящуюся под санкциями США, виновной в «незаконной деятельности на Тайване». Dahua якобы открыла тайные офисы и предоставила ложные сведения о принадлежности своих сотрудников, чтобы избежать обнаружения.
Тайвань, мировой лидер в производстве полупроводников и родина гиганта индустрии TSMC, рассматривает тактику Китая как «прямую угрозу своему технологическому превосходству». «Посредники соответствующих компаний материкового Китая на Тайване не должны питать иллюзий и оспаривать решимость обеспечить соблюдение закона», — заявили в бюро.
В 2022 году тайваньские прокуроры обвинили китайскую Luxshare в краже коммерческих секретов у местного конкурента Catcher Technology и переманивании его сотрудников.