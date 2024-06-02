Тайвань обвинил партнера Apple в «незаконном переманивании» специалистов

Тайваньские правоохранительные органы обвинили китайского поставщика Apple компанию Luxshare Precision Industry в «незаконной деятельности на Тайване и попытке переманить местные кадры». Бюро расследований Министерства юстиции назвало Luxshare одной из восьми китайских фирм, занимающихся «незаконной деятельностью по найму персонала».

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Бюро также назвало компанию Zhejiang Dahua Technology, находящуюся под санкциями США, виновной в «незаконной деятельности на Тайване». Dahua якобы открыла тайные офисы и предоставила ложные сведения о принадлежности своих сотрудников, чтобы избежать обнаружения.

Тайвань, мировой лидер в производстве полупроводников и родина гиганта индустрии TSMC, рассматривает тактику Китая как «прямую угрозу своему технологическому превосходству». «Посредники соответствующих компаний материкового Китая на Тайване не должны питать иллюзий и оспаривать решимость обеспечить соблюдение закона», — заявили в бюро.

В 2022 году тайваньские прокуроры обвинили китайскую Luxshare в краже коммерческих секретов у местного конкурента Catcher Technology и переманивании его сотрудников.