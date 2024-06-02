Маск заявил, что на спутниках Юпитера можно найти много интересного

Предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск полагает, что спутники планеты Юпитер таят в себе много интересного.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

"Мы найдем много чего интересного на спутниках Юпитера", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя фотографию Каллисто - одного из четырех крупнейших спутников газового гиганта.

Юпитер - пятая планета Солнечной системы. Среднее расстояние от Солнца составляет около 779 млн км. Диаметр планеты в экваторе - порядка 143 тыс. км. Юпитер примерно в 317 раз превышает размеры Земли и в 2,5 раза массивнее, чем все планеты Солнечной системы, вместе взятые. Планета-гигант названа в честь верховного бога в греко-римской мифологии. Первое ее исследование с помощью телескопа было проведено в 1610 году итальянским астрономом Галилео Галилеем, который открыл четыре самых крупных спутника Юпитера (впоследствии были названы Ганимед, Европа, Ио и Каллисто).

Осенью 2024 года США планируют запустить космический аппарат Europa Clipper для детального изучения Европы, спутника планеты-гиганта. Ожидается, что он достигнет системы Юпитера в 2030 году.

Ориентировочно в 2030 году Китай собирается отправить миссию "Тяньвэнь-4" с целью исследования Юпитера и Каллисто. В России ведутся работы в рамках проекта "Лаплас-П". С помощью орбитального аппарата "Лаплас-П1" планируется вести дистанционные исследования Юпитера и Ганимеда, а посадочный аппарат "Лаплас-П2" будет предназначен для контактных исследований на поверхности этого спутника.