Названа дата новой попытки запуска корабля Starliner к МКС

Новая попытка запуска американского многоразового пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner от корпорации Boeing будет предпринята в воскресенье, сообщило NASA. В субботу запуск был отменен за три минуты до старта.

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Отмечается, что теперь запуск предполагается осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Мероприятие назначено в 12:03 по времени Восточного побережья США (в 19:03 мск) с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках тестового полета на МКС должны отправиться астронавты NASA Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.

Попытка запуска нового корабля CST-100 Starliner в пилотируемом режиме переносилась уже несколько раз. Запуск, запланированный на 7 мая был отменен за два часа до старта из-за неисправности кислородного клапана во второй ступени ракеты-носителя Atlas V. Еще один раз запуск переносился для устранения выявленной утечки гелия в сервисном модуле корабля.

1 июня сообщалось, что пуск аппарата Starliner отменили за четыре минуты до старта из-за сбоя.