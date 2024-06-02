Минобороны США рекомендовало пользователям регулярно перезагружать смартфон

Американское Агентство национальной безопасности (АНБ) (подразделение Министерства обороны США) рекомендует владельцам смартфонов регулярно перезагружать свои устройства для обеспечения безопасности и эффективности. Как пишет Gizmodo, в спецслужбе считают, что еженедельная перезагрузка может снизить риск активации уязвимости «нулевого дня» и использования вредоносного ПО, которые широко распространены в современном цифровом мире.

Помимо этого, перезагрузка позволяет принудительно обновлять программное обеспечение, очищать фоновые приложения и устранять утечки памяти, что предотвращает перегрев и повышает общую производительность.

В недавно обнаруженном документе АНБ, содержащем советы по использованию смартфонов, перечислены более десятка рекомендаций, включая использование биометрических данных и оригинальных шнуров для зарядки. Однако главным советом является еженедельная перезагрузка.

Как отметили в Gizmodo, многие современные смартфоны, такие как Samsung Galaxy и OnePlus, уже предлагают встроенные функции для планирования регулярных перезагрузок.