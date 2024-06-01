Обнаружена подлодка ВМС США Harder, потопленная японцами в 1944 году

Американский общественный проект Lost 52 объявил о находке подводной лодки USS Harder (SS-257), затонувшей в 1944 году в Южно-Китайском море после боя с японскими кораблями. Подлодку обнаружили недалеко от филиппинского острова Лусон на глубине 1140 метров, сообщается на сайте объединения.

© OceanOutreach-Lost 52 Project

USS Harder была одной из самых известных субмарин Второй Мировой войны. Согласно архивам ВМС США, подлодка торпедировала и потопила пять японских эсминцев и других бортов противника во время шести патрулей на тихоокеанском театре военных действий.

Военный корабль получил свое имя в честь южноафриканской кефали, отличающейся твердой чешуей. После череды успешных миссий на флоте SS-257 дали прозвище Hit 'Em Harder, что можно перевести как «Врежь им как следует».

USS Harder затонул в результате атаки глубинными бомбами в августе 1944 года. Никто из 79 членов команды не спасся.

Как уточнили представители проекта Lost 52, осмотр субмарины с помощью подводных дронов обнаружил большую пробоину на левом борту сразу за рулевой рубкой, что свидетельствует о прямом попадании.

В организации отметили, что большая глубина затопления делает подъем корабля на поверхность очень сложной задачей. Кроме того, за прошедшие 80 лет обломки стали местом обитания осьминогов и других морских животных. Поэтому USS Harder, по всей видимости, так и останется последним пристанищем для своего экипажа.

Проект Lost 52 занимается поиском 52 американских подлодок, пропавших во время Второй Мировой войны и в последующие годы. На сегодня команда смогла отыскать девять субмарин.