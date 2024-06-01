На МКС вышел из строя насос системы переработки мочи в питьевую воду

На Международной космической станции (МКС) сломался насос, отвечающий за переработку мочи экипажа в питьевую воду. Из-за этого экипажу станции приходится наполнять различные емкости жидкими отходами своей жизнедеятельности, сообщает портал Space.com со ссылкой на заявление менеджера программы NASA по МКС Дану Вайгель.

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Плановая замена устройства должна была состояться в ходе следующей грузовой миссии Northrop Grumman Cygnus в августе 2024 года, однако оборудование неожиданно отказало, потребовав срочных действий.

«Мы находимся в ситуации, когда нам приходится хранить мочу на борту станции. У нас есть мешки и резервуары, которые мы поставили для этой цели, но у нас ограниченный инвентарь», — объяснила Дана Вайгель в ходе пресс-конференции 31 мая.

В NASA рассчитывают доставить новый насос для мочи на МКС на борту космического корабля Boeing Starliner, первый пилотируемый полет которого должен состояться 1 июня.

Чтобы избежать перегрузки аппарата, экипажу Starliner в лице астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс пришлось выложить часть своего багажа, включая сменную одежду. Вес новой детали составил 64 килограмма.

В NASA пообещали выдать Уилмору и Уильямс запасные костюмы из резервов на борту МКС.