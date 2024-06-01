Запуск космического корабля Starliner вновь отменили в последний момент

Первый пилотируемый полет космического корабля Starliner американской корпорации Boeing перенесли в четвертый раз за календарный месяц из-за технических неполадок. Об этом сообщает на официальном сайте NASA.

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Как уточнили в космическом агентстве, обратный отсчет остановили за три минуты и 50 секунд до старта в связи с тем, что компьютерный программатор наземного запуска не смог загрузиться в правильную конфигурацию после перехода к подсчету терминалов.

Команда объединенного предприятия Boeing и Lockheed Martin United Launch Alliance (ULA) работает над выяснением причины сбоя.

По словам представителей NASA, следующая возможность запуска Starliner будет в воскресенье, 2 июня.

Первая в 2024 году попытка запуска Starliner 6 мая была отменена всего за два часа до старта из-за неисправного клапана давления кислородного бака на ракете Atlas. В ходе ремонта инженеры также обнаружили утечку гелия в двигательной системе самой капсулы.

В качестве новой даты старта в Boeing назвали 21 мая, однако затем испытания отложили до 25 мая, после чего стало известно об очередной задержке.

Перед попыткой запуска 1 июня в Boeing и NASA заверили, что решили все технические проблемы миссии.