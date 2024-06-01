Стали известны цена и дата выхода MacBook с большим и складным OLED-экраном

Apple работает над MacBook с гибким экраном, который станет первым складным устройством компании. Стоимость такого ноутбука составит более $3 тыс., сообщает портал MacRumors.

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Производство гибких устройств является дорогостоящим процессом, поэтому стоимость складного MacBook будет на уровне Vision Pro, который стоит от $3,5 тыс. В то же время «обычный» 16-дюймовый MacBook Pro продается по цене от $2,5 тыс., что делает высокую стоимость технологичного ноутбука с большим и гибким экраном еще более очевидной.

Такой ноутбук будет иметь один большой и складываемый пополам экран. В разложенном состоянии MacBook можно будет использовать как монитор в паре с клавиатурой и трекпадом, а в сложенном — как ноутбук с сенсорной клавиатурой, которой будет выступать вторая половина экрана.

Предполагается, что в комплекте с устройством не будет физической клавиатуры, а экранная будет использовать Taptic Engine для создания тактильной обратной связи и симуляции ощущения нажатия клавиш, как это было с сенсорной кнопкой «Домой» в iPhone 7 и 8.

Аналитик Росс Янг утверждает, что складной MacBook будет иметь 18,8-дюймовый дисплей с практически незаметной складкой посередине. По информации инсайдеров, производство таких OLED-экранов осуществляется корейской компанией LG Display.

Массовое производство складных дисплеев для будущих MacBook могут запустить в четвертом квартале 2025 года, а релиз устройства ожидается в конце 2025 или начале 2026 годов. Это может указывать на то, что новинка будет оснащена чипом Apple M5 — преемником представленного в начале мая 2024 года Apple M4. Подробности о будущем процессоре пока остаются неизвестными.