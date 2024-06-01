Владельцам часов Samsung на Tizen запретят скачивать приложения и циферблаты

Samsung прекратит поддержку фирменных смарт-часов под управлением операционной системы Tizen в 2025 году. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на инсайдеров.

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Отказ компании от поддержки носимых гаджетов под управлением Tizen затрагивает все модели Samsung Gear, а также Galaxy Watch, Watch 3, Watch Active и Watch Active 2.

Согласно источнику, с 30 сентября 2024 года Samsung запретит загружать платный контент в фирменном магазине Galaxy Store для устройств на Tizen OS. Затем, с 31 мая 2025 года, будет прекращена возможность загрузки бесплатного контента, а с 30 сентября 2025 года пользователи не смогут даже повторно скачивать приложения и циферблаты.

Полное отключение всех сервисов на Tizen OS запланировано после мая 2025 года. К этому времени владельцы часов на базе Tizen не смогут скачивать новые циферблаты и приложения, из-за чего «умный» гаджет превратится в обычный фитнесс-трекер.

Компания Samsung пока не комментировала утечку.

Актуальные смарт-часы Samsung работают под управлением операционной системы Wear OS, которую корейская компания развивает совместно с Google. Оболочка Samsung на этих устройствах называется One UI Watch. О прекращении поддержки современных часов на базе Wear OS пока не сообщается.