В Еврокомиссии назвали Тelegram проблемой

Страны-противники ЕС могут распространять фейковые новости, злоупотребляя тем, что Брюссель не регулирует Telegram. Такое заявление в эфире Bloomberg TV сделала заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова.

«Telegram — это проблема», — заявила Юрова.

На ее взгляд, мессенджер «подконтролен российским властям», и его популярность может нанести вред Брюсселю. Особенно тревожит еврокомиссара ситуация в странах на востоке Европы, где живут русскоязычные. По мнению Юровой, там активно распространяются «фейковые новости» – то есть те, которые идут вразрез с курсом ЕС.

Юрова также прокомментировала то, что власти ЕС сейчас связаны законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). В законе прописано, что Брюссель может строго регулировать контент крупных платформ, имеющих более 45 млн пользователей. У Telegram в ЕС 42 млн пользователей, что ниже данного порога.

Юрова назвала Telegram «особым случаем».

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что другие мессенджеры сотрудничают со спецслужбами США, а обвинения в адрес Telegram выгодны конкурентам.