Астрономы узнали, что находится «на краю Вселенной»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» передал на Землю изображение галактики, расположенной «на самом краю Вселенной», пишет «Комсомольская правда».

Большой Взрыв, напомнили журналисты, который предположительно породил всё сущее, произошел 13,8 млрд лет назад. С тех пор образовавшаяся Вселенная расширяется, а ее «первенцы» удаляются.

По данным газеты, галактика, получившая обозначение JADES-GS-z14-0, образовалась всего через 300 млн лет после Большого взрыва. Она простирается на 1600 световых лет, сосредоточила в себе сотни миллионов звезд.

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Ранее, отметили журналисты, телескоп показывал изображения других галактик. Но самая старая из них была на 50 млн лет моложе, чем JADES-GS-z14-0.

В частности, были обнаружены галактики, которым соответствовали величины красных смещений «10,38», «11,58», «12,63» и «13,20». Астрономы полагали, что «именно эти миры находятся на самом краю Вселенной».

Открытие новой галактики, со смещением 14,32, показало, что «край Вселенной проходит где-то дальше, если он вообще есть», заметили эксперты.