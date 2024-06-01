Ученые нашли новый вид динозавров на берегах острова Кариба в Зимбабве

Исследователи нашли окаменелость задней ноги динозавра, относящегося к позднему триасовому периоду, который ранее не был идентифицирован. Об этом в субботу, 1 июня, сообщили в SienceDaily.

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Несмотря на малое количество останков, уникальные особенности костей Musankwa sanyatiensis, позволили ученым определить принадлежность к виду. Эти динозавры существовали около 210 миллионов лет назад. Вес такого существа эксперты оценили в 390 килограммов.

Отмечается, что название Musankwa переводится как «мальчик, близкий к женитьбе». Он был найден впервые в бассейне Средней Замбези в Зимбабве 50 лет назад. Это определяет важность проведения раскопок в Африке, где эксперты находят редкие окаменелости в сравнении с другими регионами, сообщил портал SienceDaily.

21 мая палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид плотоядного динозавра, который жил 69 миллионов лет назад. Они отличаются от других маленьким черепом и отсутствием рогов, которыми обладали карнотавры из того же семейства. Ученые нашли несколько костей черепа, почти полный набор элементов позвоночника, целое бедро, несколько частей хвоста и почти целые ноги динозавра.