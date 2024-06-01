Apple признала ставший культовым iPhone устаревшим

Компания Apple внесла три гаджета в свой список винтажных и устаревших продуктов, в том числе культовый iPhone 5s. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Вышедший в 2013 году iPhone 5s официально признан устаревшим. Это означает, что смартфон перестали принимать в официальных магазинах Apple Store и в авторизованных сервисных центрах для ремонта и аппаратного обслуживания. Такую процедуру проходят все устройства компании спустя семь лет после окончания официальных продаж.

Список винтажных устройств пополнили iPod touch шестого поколения и 21,5-дюймовый iMac (Late 2015) с дисплеем Retina 4K. Так Apple классифицирует устройства спустя пяти лет с окончания официальных продаж. Если устройство признано винтажным, значит авторизованные сервисные центры Apple могут ремонтировать их, но только при условии, что нужные запчасти есть в наличии.

Apple выпустила iPhone 5s в сентябре 2013 года. Ключевым нововведением этой модели стало появление сканера отпечатков пальцев Touch ID в кнопке «Домой», а также переход на 64-разрядную архитектуру процессора (Apple A7).