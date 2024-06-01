Японский миллиардер закрыл свой проект полета к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его закрытии. Об этом говорится на сайте проекта Dearmoon и в соцсетях предпринимателя.

"К сожалению, в 2023 году запуск стал невозможным, не было четкого графика на ближайшую перспективу. Маэдзава с тяжелым сердцем принял неизбежное решение отменить этот проект", - говорится в сообщении. Причины такого решения не называются.

Сам Мэадзава пояснил, что "подписал контракт в 2018 году, исходя из того, что Dearmoon будет запущен к концу 2023 года". "Я не могу планировать свое будущее и чувствую себя ужасно, заставляя членов экипажа ждать дольше, отсюда и трудное решение отменить проект на данном этапе", - добавил он.

46-летний Маэдзава был выбран первым космическим туристом SpaceX в 2018 году. Японец выкупил все места на корабле, который, как предполагалось, будет запущен к Луне. Всего в полет должны были отправиться 10-12 человек, включая Маэдзаву и отобранных им людей. В декабре 2022 года бизнесмен побывал на Международной космической станции, куда он был доставлен на российском пилотируемом корабле "Союз МС-20".

В команду Маэдзавы входили восемь человек, включая, в частности, американского диджея японского происхождения Стива Аоки и популярного южнокорейского исполнителя TOP ("Топ", настоящее имя Чхве Сын Хён). Также в состав экипажа вошли представители Чехии, Ирландии, Великобритании и Индии. Среди запасных членов команды была японская танцовщица Мию.

Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo, предназначенного для заказа модной одежды, изготовленной по индивидуальным меркам. По оценке журнала "Форбс", состояние японца составляет около $3 млрд.