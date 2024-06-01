В «Лаборатории Касперского»  рассказали, как мошенники используют публичный Wi-Fi

Для подключений к публичным точкам Wi-Fi необходимо использовать VPN или другую программу, шифрующую трафик. Это поможет обезопасить данные и помешает злоумышленникам добраться до личных аккаунтов. Такой совет дал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, передает РИА Новости.

Специалист рассказал, что хакеры создают фальшивые точки доступа в местах большого скопления людей. Они носят названия вроде Wi-Fi Dubai 123 free и не вызывают подозрения у пользователей. Если человек подключается к такой точке, мошенники получают его данные для входа в различные аккаунты.

Чтобы защититься, нужно использовать VPN или другие программы, которые шифруют трафик. Тогда злоумышленники не смогут получить логины и пароли.

«Пользователям нужно подключаться только к доверенным точкам доступа и по возможности использовать программы для шифрования трафика для обеспечения безопасности сетевых соединений», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники все чаще мимикрируют под сотрудников компании — оператора мобильной связи. Они пугают людей тем, что договор на обслуживание якобы скоро отключат.