Эксперты рассказали, как защитить детей от мошенников в онлайн-играх

В честь Дня защиты детей москвичам рассказали о правилах кибербезопасности для юных игроков.

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Начальник отдела информационной безопасности столичного департамента информационных технологий Валерий Комаров пояснил, что простые рекомендации помогут родителям обеспечить сохранность персональных данных и сделать интернет-пространство безопасным местом.

Современные дети не могут представить свои хобби и обучение без цифрового мира. В процессе игры они развивают образное мышление, реакцию, многозадачность и когнитивные навыки. В связи с ростом интереса к гаджетам увеличивается вероятность киберугроз.

— Простые и понятные рекомендации по цифровой гигиене помогут детям и их родителям сделать процесс игры в онлайн-пространстве безопасным и комфортным, — рассказал Комаров.

Родителям посоветовали обсудить с детьми правила

информационной гигиены. Взрослым нужно донести до подростков, что для крепкой дружбы в Сети необязательно делать скриншот мобильного банка. Помимо этого, стоит установить антивирус и придумать надежный пароль, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

31 мая руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко рассказал, что считается самой серьезной онлайн-угрозой для детей.