Приложение Google Телефон получило небольшой редизайн

Приложение Google Phone получило едва заметное, но долгожданное обновление: на экране вызовов появилась прозрачная строка состояния.

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Ранее на экране вызова сверху отображалась черная строка состояния, которая могла конфликтовать с некоторыми темами Dynamic Color. Новая прозрачная полоса обеспечивает более «плавный и захватывающий эффект», особенно на устройствах с яркими обоями, пишут СМИ.

Это обновление, которое, вероятно, будет глобально реализовано в версии 128, совпадает с более широкими усилиями Google по стимулированию разработчиков к внедрению дизайна «от края до края».

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Google считает, что такой подход обеспечивает более «приятный и премиальный» опыт, что подтверждается «внутренними исследованиями пользователей».