Данные банковских карт 560 млн клиентов Ticketmaster попали в сеть

Компания Live Nation подтвердила факт масштабной утечки данных, затронувшей клиентов Ticketmaster, но на признание инцидента ушло 11 дней. Хакеры под псевдонимом «ShinyHunters» разместили на хакерских форумах объявление о продаже кэша данных объемом 1,3 ТБ, включая персональные данные и данные кредитных карт 560 миллионов клиентов Ticketmaster, за $500 000.

Live Nation сообщила, что 20 мая 2024 года в облачной базе данных стороннего производителя была обнаружена несанкционированная активность. Компания начала расследование и подтвердила факт взлома, данные были выставлены на продажу 27 мая. Несмотря на задержку с публичным признанием, Live Nation «сотрудничает с правоохранительными органами и принимает меры по снижению риска».

По словам руководителей компании, утечка данных не оказала существенного влияния на деятельность и финансовое состояние Live Nation. Live Nation не предоставила конкретных данных о количестве пострадавших клиентов или мерах по устранению последствий.