Ученые нашли новую причину массового вымирания на Земле 500 млн лет назад

Американские ученые из Университета штата Миннесота и других научных учреждений установили новую причину массового вымирания около 500 млн лет назад, которое последовало за так называемым кембрийским взрывом — резким увеличением количества видов организмов на планете. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Команда выяснила, что процветанию жизни на древней Земле помешала тектоника. Массивные части литосферы медленно сталкивались, запустив серию губительных для жизни процессов. Они были вызываны подъемом магмы на поверхность и выбросами большого количества углекислого газа, что резко изменило климат.

В результате были уничтожены такие группы организмов, как археоциатиды (морские губки, строящие рифы) и гиолиты (животные с небольшими коническими раковинами).

Выводы исследователей основаны на анализе геологических данных с участков в Антарктиде и южной Австралии. Оказалось, что в двух местах, которые некогда граничили друг с другом в составе суперконтинента Гондвана, наблюдались почти идентичные события горообразования прямо перед вымиранием.